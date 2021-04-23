Горняк22: 100 млн рублей может получить АлтГТУ после выступления президента

Алтайский Государственный технический университет им. Ползунова может претендовать на грант от 100 млн рублей на развитие. Накануне президент Владимир Путин отдельно остановился на поддержке вузов в своем ежегодном Послании Федеральному собранию.

«С этого года не менее 100 вузов в регионах страны получат гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения», — заявил глава государства.

Комментируя послание, депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев сказал, что одним из таких университетов может стать политех. «Наш АлтГТУ им. Ползунова вполне может претендовать на такой грант», — считает парламентарий.

Он также подчеркнул важность решения открыть дополнительные места в российских вузах, поскольку эта проблема актуальна и для Алтайского края.

Алтайская правда