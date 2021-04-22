Горняк22: В Новоалтайске строится новая школа с метеоплощадкой и зонами для игр и отдыха

К строительству новой школы в Новоалтайске приступили в марте прошлого года. Сегодня она уже готова наполовину: возводится кирпичная кладка третьего этажа, устанавливаются окна и кровля.

Стоимость работ составляет почти 490 млн рублей, средства выделены из краевого бюджета.

На территории школы предусмотрено несколько зон: для отдыха и игр, спортивная площадка и «опытная», где будут заниматься разведением растений и овощей. Кроме того, здесь оборудуют метеоплощадку для изучения погоды.

В школе смогут обучаться 550 детей. Здание будет трехэтажным, его оборудуют лифтом и двумя подъемными платфорами, сообщает региональный Минстрой.

Планируется, что работы завершатся в 2022 году.

Новости Новоалтайска

Алтайская правда