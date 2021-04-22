Горняк22: «Как будто не про нас»: Путин раскритиковал школьные учебники истории

У школьников и студентов должна быть возможность знакомиться с отечественной историей в передовых форматах, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе выступления перед Федеральным Собранием.

«Знаете, открываю некоторые учебники школьные и с удивлением смотрю на то, что там написано – как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано: и о втором фронте… только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое. Даже не хочу комментировать», — поделился Владимир Путин.

Он также попросил правительство самое пристальное внимание уделить современной подготовке будущих учителей, поскольку будущее России во многом зависит именно от них.

Глава государства отметил, что судьбы и победы выдающихся предков и современников, их любовь к Родине и вклад в ее процветание, должны служить жизненными ориентирами для молодых людей.

Фото: kremlin.ru

Алтайская правда