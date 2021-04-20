Горняк22: Более 80 тыс. жителей Алтайского края прошли вакцинацию от коронавируса

В Алтайский край за всё время было поставлено более 185 тыс. комплектов комбинированной векторной вакцины от коронавируса.

В комплект входят компонент I и компонент II. Вакцина предназначена для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения, сообщает региональный оперштаб.

По данным на утро 19 апреля, в крае прививается 151 407 (+ 597) человек, в том числе: 70 397 человек получили первую прививку; 81 010 человек полностью привиты (получили две прививки).

Алтайская правда