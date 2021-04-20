Горняк22: В Барнауле состоялся телемост между алтайскими и белорусскими школьниками

Мероприятие под девизом «Памяти павших будьте достойны!» посвящено 80-летию со дня начала войны и 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором выступило творческое объединение «Агава» при поддержке департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу и Координационного совета российских соотечественников при Посольстве РФ в Республике Беларусь.

С алтайской стороны во встрече приняли участие педагоги и школьники гимназии № 45, Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. К. Г. Павлюкова, школы Тальменского района, Ассоциация молодежных организаций, а также Алтайское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Телемост начался с выступления учеников гимназии №45 г. Барнаула.

«Как грозовой разряд, с дождём весенним, Внезапно слепит и оглушит вдруг, Так страшная война, тем утром летним, Ожгла сердца людей, друзей, подруг», — прочитали Екатерина Енькова и Илья Фоминцев.

Белорусская же сторона представила школьников из Минска, Витебска и Логойского района. Они делились рассказами о героях ВОВ.

«В нашем городе чтят память о земляках, отдавших свою жизнь ради спасения Родины от врагов. Летчик Александр Горовец с июня 1942 года воевал на Северо-Кавказском и Воронежском фронтах», — рассказал ученик.

Гостями встречи стали представители органов власти Алтайского края и Республики Беларусь, российских и белорусских загранучреждений, общественности.

Анна Воронкова, начальник отдела международного сотрудничества департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу, отметила, что подобные телемосты важны для развития сотрудничества между представителями разных стран:

«Память о подвигах наших героев нужно защищать и сохранять. А такие встречи для школьников помогают им глубже погрузиться в тему и обрести единомышленников», — добавляет Анна.

В ходе встречи ребята обменялись рассказами о подвигах советских солдат, узниках лагерей, обменялись вопросами викторины, пообщались с общественными деятелями.

«В выступлении мы рассказали о работе бригад и полков в годы ВОВ. Я считаю, что нужно помнить подвиги наших предков и делится ими с другими ребятами», — повествует Екатерина Енькова, ученица 7 класса.

В конце телемоста участники запустили символ Мира – голубя с пожеланиями будущим поколениям.

Екатерина Сухорукова, учитель истории и обществознания гимназии №45 считает, что это мероприятие помогло детям лучше прочувствовать тему ВОВ:

«К сожалению современные школьники немного знают о Великой Отечественной Войне. Одна из причин — сокращение рабочей программы по истории. На эту тему отводится мало часов, поэтому изучить ее в деталях трудно. Но некоторые ребята черпают знания из фильмов и художественной литературы. И на таких встречах, они могут не только обменяться знаниями, но и расширить их», — говорит Екатерина.

Наталья Андронова

Барнаул

Алтайская правда