Горняк22: Какой летний лагерь выбрать для ребенка в Алтайском крае

Школьников Алтайского края приглашают на каникулы в летние лагеря. В Министерстве образования региона рассказали, какие будут тематические направления у смен.

В целом программа направлена на выявление лидерского потенциала, развитие творческих и спортивных достижений, навыков коммуникации, расширение кругозора. Ученики смогут выбрать себе тему, соответствующую интересам и увлечениям. Сейчас в летних загородных лагерях представлена 41 Краевая профильная смена по 9 направлениям.

Художественные таланты дети могут совершенствовать в краевых профильных лагерях «ТехнИС», «Детство. Здоровье. Талант» и «Бардовская песня». Технические знания можно получить в лагере «IT-технологии» в ходе инженерных каникул «Кванториум.22».

Акцент на физкулььтуре и спорте делают в специализированном лагере «Фестиваль ГТО», а также лагере «Алтайский азимут».

Для тех, кому интересны естественные науки, есть лагеря «Золотые горы», «Зелёные колокола», а также краевая летняя смена «ПроПрофессия», практикум школьных лесничеств «Подрост».

Есть лагеря с социально-педагогической направленностью: «Журналистский пленэр», «Детская творческая дача», XVI Краевой профильный лагерь «Гражданин-ОриентирPROFI», «Летний фестиваль РДШ-22».

Для юных туристов-краеведов работают лагеря «К туристическому мастерству», «От вершины горы к олимпийской вершине», «Школа безопасности», «Спасательное дело», «Безопасное колесо», «Страницы истории».

Некоторые лагеря воспитывают ответственных граждан и патриотов. Это «Наследники веков», «Дружины юных пожарных», «Юнармеец», «Юный спецназовец», «Детство-территория закона» (правоохранительная направленность), два палаточных – «От юнармейца до генерала» и «На страже родных рубежей».

Детей с ограниченными возможностями здоровья примут краевые профильные лагеря «Преодоление» и «Я познаю мир».

Кроме того, летом в регионе пройдут тренировочные сборы WorldSkillsRussia. На них молодежь будет осваивать естественно-научные, технические компетенции и профессии сферы услуг.

Школьников также ждут в краевом профильном лагере «Проектная смена регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», на краевой профильной смене «Алтай-территория творчества».

Напомним, кампания по оформлению путевок стартовала 1 марта. Подать заявку на софинансирование отдыха ребенка можно на портал «Единая площадка регистрации путевок в лагеря Алтайского края».

Подробности можно узнать на горячей линии в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по номерам 8(3852) 20-16-33, с 17:00 до 21:00 8-961-983-99-20. На выходных вопросы принимаются на почту zayavka22@22edu.ru.

Алтайская правда