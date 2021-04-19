Горняк22: Поставщикам некачественного школьного питания пригрозили «административкой»

Поставщики некачественных продуктов питания для школ могут подвергнуться административному наказанию. Об этом заявила зампред российского правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, поставщик может понести административное наказание или даже вовсе лишиться права работать с детьми. А в случае более тяжелых нарушений ими займутся правоохранительные органы.

«Выходит Роспотребнадзор, выходят следственные органы и в зависимости от тяжести либо это будет административное наказание, либо лишение возможности работать с детьми — поставлять продукты. Ну, а если более тяжелое — занимаются уже правоохранительные органы», — пояснила вице-премьер.

Фото: скриншот с видео на сайте правительства

Алтайская правда