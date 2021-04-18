Горняк22: Российские школьники проводят за экранами гаджетов в среднем по 4 часа в день

Большая часть российских учеников проводят с гаджетами в руках от четырех часов в день. При этом самым популярным устройствам они назвали смартфон.

Аналитики онлайн-школы Skysmart провели опрос среди 1 300 учеников школ во всех регионах России. Они выяснили, что большинство российских детей проводят за различными гаджетами от четырех часов в день. 29% из них — от четырех до шести часов, 20% — от шести до восьми часов. Только 1% из опрошенных использует гаджеты меньше часа в день, сообщают «Известия».

Смартфон пользуется наибольшей популярностью у школьников — его выбрал 71%. Треть из опрошенных тратят свое время за гаджетами на развлечения, 20% — общение, 16% — на учебу, 15% — на саморазвитие.

Каждый второй школьник уверен, что гаджеты помогают ему в учебе. Только 4% заявили о вреде смартфонов для учебного процесса.

60% учеников считают, что запрет на использование электронных устройств на уроках неправильным. 23% с ними не согласны. 56% уверяют, что в современном мире нельзя получить качественные знания без смартфонов и компьютеров. Каждый четвертый школьник был уверен в обратном.

Алтайская правда