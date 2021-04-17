Горняк22: Еще шесть жителей Алтайского края умерли от коронавируса за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено 76 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом излечились 68 пациентов. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 6 жителей. Такие данные сообщили 16 апреля в краевом оперштабе.

А с начала пандемии в крае выявили 48 тыс. 535 заболевших. Выздоровели 43 тыс. 510 пациентов. Умерли 2 860 человек (непосредственно от коронавируса — 1 974).

Сейчас лечатся в ковидных госпиталях 921 инфицированный и 319 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных пациентов составляет 206. На аппаратах ИВЛ находятся 82 человека.

Алтайская правда