Горняк22: Число умерших от коронавируса в Алтайском крае за сутки снизилось до пяти

В Алтайском крае за минувшие сутки от коронавируса умерли пять жителей. Это самый низкий показатель за последние месяцы. При этом в госпиталях находятся 204 тяжелобольных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 86 человек.

Всего же за 24 часа в регионе подтверждено 85 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным оперштаба на 15 апреля, выздоровели 60 пациента.

С начала пандемии общее число заболевших составило 48 тыс. 459 человек. Из этого числа излечились 43 тыс. 442 пациентов. Умерло 2 тыс. 854 человека (непосредственно от коронавируса — 1 968).

Продолжают лечения в ковидных госпиталях 909 инфицированных и 312 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Резервных коек — 475.

Алтайский край получил 185 тыс. 187 комплектов вакцины от коронавируса. Прививки поставили 138 тыс. 773 жителя. В том числе полностью прошли курс иммунизации 78 тыс. 645 человек.

Алтайская правда