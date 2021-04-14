Горняк22: В Алтайском крае назвали лучшего воспитателя 2021 года

Победительницей регионального профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая – 2021» стала Наталья Шевченко из Бийска. Воспитательница детского сада – структурного подразделения бийской гимназии № 1 – получила право представлять край на заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России», а также премию в размере 200 тысяч рублей.

Финалистов 15-го по счету регионального конкурса чествовали в минувшую пятницу на сцене Барнаульского педагогического колледжа. За эти годы в профессиональном состязании приняли участие 450 педработников дошкольных образовательных организаций из городов и районов всего края. Напомним, в этом году конкурсантки представляли свои методические наработки, проводили воспитательные занятия с ребятишками барнаульского детсада № 273 и мастер-классы для их родителей, а также дискутировали о судьбах отрасли образования с депутатами АКЗС.

Главными людьми для более 100 тысяч дошкольников нашего края назвал воспитателей зампред краевого правительства Игорь Степаненко, поздравляя участниц финального этапа:

– Мы все понимаем значение воспитателя, учителя, наставника – специалистов, связанных с образованием и воспитанием детей. Очень приятно, что финалистами этого конкурса стали люди творческие, представляющие разные территории края. Им приходится трудиться в разных условиях, но каждый из них принял решение показать себя, свои возможности, подтвердить свои таланты и подать пример другим.

А депутат Госдумы Наталья Кувшинова, награждая победительницу в номинации «Педагогическое кредо» Любовь Рыбалко из Рубцовска, отметила, что воспитатели, подобно врачам и учителям, в прошлом году проявили настоящий героизм.

– Спасибо от нас, от родителей, которые вам доверяли своих ребятишек, – сказала Кувшинова. – Как заметил однажды Фазиль Искандер, парадокс воспитания состоит в том, что легче всего ему поддаются как раз те, кто в нем не нуждается. Но вы умеете воспитывать и тех, кто легко поддается, и тех, кто плохо, и тех, кто не поддается вообще. А главное, воспитываете нас, родителей.

Лучшей в номинации «Мастер-класс» признали Татьяну Казанцеву из Заринска. «Знатоком детских сердец» стала Светлана Редникова из Егорьевского района. За верность профессии наградили Ольгу Гостеву из Благовещенского района.

Депутат АКЗС Сергей Писарев, принявший участие в финальном испытании конкурса – профессиональном разговоре воспитателей, рассказал, что после него был в раздумьях: «Я не мог понять, почему вы так отличаетесь от учителей – участников конкурса, который завершился совсем недавно. А потом понял: вы чисты, как дети, которые вас окружают».

Победительница конкурса бийчанка Наталья Шевченко призналась, что не ожидала такого успеха:

– У меня были другие ставки, про себя я ничего такого не думала. Это приятно, волнующе, но я думала, что просто выступлю и на этом мои испытания закончатся, а они, оказывается, только начинаются!

– Что было самым сложным?

– Все конкурсные испытания были непростыми, но некоторые мы могли подготовить заранее, а занятие с детьми – испытание второго дня – оказалось самым сложным, потому что тему нам выдали только накануне вечером, а уже в восемь утра мы поехали давать это занятие. И нужно было буквально за ночь адаптировать тему к возрасту детей, придумать какой-то интересный сюжет, подготовить и распечатать материалы и достойно всё показать.

Наталья рассказала, что на занятии с ребятишками ей помогала игрушка Аркадий Паровозов – герой популярного мультфильма, от которого дети обычно приходят в восторг. Темой стала безопасность ребенка дома. А вот мастер-класс для родителей прошел легко. «У меня в общении с родителями за 24 года работы не было проблем, а все конфликты я стараюсь решить на своем уровне, глаза в глаза», – говорит педагог.

Третье место у Натальи Клабуковой из барнаульского детского сада № 196, второе у Татьяны Казанцевой из Заринска, педагоги также получили денежные призы в размере 40 и 60 тысяч соответственно.

Новости Бийска

Алтайская правда