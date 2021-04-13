Горняк22: В Барнауле завершился конкурс «Воспитатель года Алтая – 2021»

Фото Олег БОГДАНОВ

В заочном этапе краевого конкурса «Воспитатель года Алтая – 2021» участвовали 32 человека, для очных испытаний отобрали 15 лучших. А в четверг определили и семерку финалистов: Ирину Ильиных (Павловский район), Татьяну Казанцеву (Заринск), Наталью Клабукову (Барнаул), Маю Обгаидзе (Новоалтайск), Светлану Редникову (Егорьевский район), Татьяну Шарипову (ЗАТО Сибирский) и Наталью Шевченко из Бийска.

Когда готовился этот номер, победители еще не были известны. Зато корреспонденты «АП» побывали на самых зрелищных конкурсных испытаниях – воспитательных занятиях с малышами, которые в этом году проходили на базе новенького барнаульского детсада № 273.

Бабочка и солдат

В группе «Затейники» воспитательница Надежда Гайценрейдер из Усть-Таловки Курьинского района учила детей фольгопластике. Из небольших листков фольги путем правильного сворачивания должны были получиться солдатики. Тема занятия – «Наши защитники». Мы застали процесс на той стадии, когда малыши сложили из фольги огромных бабочек и пришли от этого в бурный восторг. Но когда дело дошло до сворачивания из «крылышек» ручек и ножек будущих солдатиков, обнаружилось, что некоторые защитники успели… потерять голову.

Своим конкурсным занятием Надежда Владимировна осталась довольна. Особенно тем, как приняли ее дети, которых она видела впервые в жизни.

– Они так ко мне отнеслись!.. Сейчас уходила из группы, а они побежали обнимать, говорят: «Приходите к нам». Я сама под впечатлением, – улыбается педагог. – Технику фольгопластики я выбрала, чтобы разнообразить материалы. Дети же обожают лепить и мастерить. И когда предлагаешь сделать что-то необычное, у них сразу фантазия работает, вы сами видели.

Поучаствовать в конкурсе Надежде предложила заведующая ее детским садом «Зоренька», но попасть в 15 лучших педагогов дошкольного образования в крае они не рассчитывали:

– Я в таком шоке была – ни разу нигде не участвовала, не выезжала. Этот конкурс для меня всё: мы ведь сидим в своем районе, знаем уже все техники и методики друг друга. А здесь собрались воспитатели со всего края, у всех разные направления и опыт, столько впечатлений!

Портрет робота

Светлана Редникова из Егорьевского района привезла на конкурс технику рисования гуашью на «прозрачном мольберте» (по сути, на оргстекле), которую она нашла в Интернете. Фокус в том, что рисовать детям предлагалось в парах – одну картинку, но по разные стороны стекла. Затем получившиеся с двух сторон изображения перевели на мокрые альбомные листы по принципу монотипии. Ну а результаты удивили бы даже художников-авангардистов.

Занятие Светланы Александровны прошло вдохновенно, и только после него мы узнали, что готовилось оно фактически за ночь. Дело в том, что тему и возраст детей все участницы узнали накануне в результате жеребьевки. Светлане Редниковой достался «Мир технических чудес», и воспитательница успела сделать презентацию и даже подобрала подходящие песни, чтобы исполнить с подготовишками импровизированный танец роботов. Импровизировали они, кстати, и за мольбертами – шаблонов, как рисовать, им не выдавали.

– Сначала я долго плакала, а потом взяла себя в руки, – призналась нам после занятия Светлана Редникова. – И вот так за ночь всё придумала и подготовила. В пять утра легла спать, а в шесть уже встала. Понимаете, мне важно, чтобы близкие в меня верили.

Дети полюбят и доверятся

Как оценить столь разные занятия? Член конкурсного жюри, начальник отдела научно-методического сопровождения образования АИРО Марина Русских говорит, что список критериев очень обширный.

– Участницам нужно показать все тонкие грани профессионального мастерства: мы оцениваем, как реализуется содержание образовательной программы в целом, как создаются условия для речевого, социально-коммуникативного, физического и художественно-эстетического развития воспитанников.

– И каждая участница должна всё это продемонстрировать за 20 минут?

– Конечно! Через работу с детьми можно увидеть многое: насколько удается увлечь, поддержать их инициативу и самостоятельность. Наконец, было ли ребятишкам комфортно, доверили ли они свою душу. Это самое важное: дети полюбят, доверятся, будут отвечать, появится блеск в глазах.

– Поразили все участницы, – говорит главный специалист отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобрнауки края Ольга Цирн. – Ярко представлена на конкурсе тема безопасности, в том числе в связи с ковидом. Много нетрадиционных техник рисования. Воспитатели занимаются робототехникой, работают с бросовым материалом. И все 15 человек в этом году представили что-то новое: либо систематизировали уже имеющийся опыт, либо изобрели свои дидактические методы.

Барнаул

Алтайская правда