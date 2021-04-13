Горняк22: В Барнауле в 2021 году планируют открыть пять новых детских садов

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на территории детского сада, который строится на проспекте Энергетиков. В совещании приняли участие представители администрации города и строительных организаций.

Сейчас возведение здания детского сада завершено. Идет оформление документов, укомплектование мебелью, благоустройство прилегающей территории. Планируется, что до конца июня детский сад получит лицензию и откроется.

Учреждение рассчитано на 280 детей, из них 120 – это малыши до трёх лет. Планируется открыть 11 групп, в том числе пять ясельных.

Благодаря участию Барнаула в реализации нацпроекта «Демография» также планируется в 2021 запустить ещё четыре дошкольных учреждения. Они откроются в кварталах 2009, 2009а, 2033 и по ул. Фурманова, 22, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По словам Вячеслава Франка, строительство этих объектов позволит закрыть очереди в детские сады для малышей до трёх лет.

Барнаул

Алтайская правда