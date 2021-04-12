Горняк22: Награждены алтайские вирусологи, находящиеся на передовой в борьбе с COVID-19

Вирусологи из нашего региона, находящиеся на передовой в борьбе с COVID-19, получили госнаграды РФ. На долю врачей-вирусологов в прошлом году выпало немало испытаний. Три алтайских медика из Косихинского района Татьяна Ширяева, Наталья Дилигенская и Светлана Тищенко круглосуточно несли службу в микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области. В шутку коллеги теперь называют их «алтайскими комбайнами» и считают, что наш регион – кузница кадров в этой области.

Пример – мама

История появления наших землячек в микробиологической лаборатории началась с Татьяны Ширяевой. Родом она из райцентра Косиха. Школу окончила с серебряной ме­далью. В старших классах определилась с будущей профессией – решила пойти по стопам мамы, которая всю жизнь трудилась химиком в санэпидслужбе (ныне Роспотребнадзор).

– В детстве часто ходила к маме на работу, мне так нравились все эти колбы и пробирки… Они просто меня завораживали, – вспоминает Татьяна Ширяева.

В 2005 году девушка успешно поступила в Алтайский государственный медицинский университет. Училась на одни пятерки. Собеседница продолжает:

– Многие с моего курса стремились попасть в Роспотребнадзор, мечтали ходить в новой служебной форме бордового цвета. Конечно, была в этом своя романтика! Но я себя видела в ПЦР-лаборатории, мне это место казалось самым спокойным и комфортным.

Она благодарна своим кураторам и педагогам, которые привили еще большую любовь к профессии и помогли устроиться в жизни:

– В тот момент главным врачом краевой санслужбы был Игорь Салдан. Он своих выпускников всегда четко распределял по местам. Интернатуру я проходила в вирусологической лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии, где всю жизнь трудится Ирина Паршина. Если бы через ее заботливые руки проходила молодежь, то у нас полстраны были бы вирусологами, –улыбается, – настолько человек предан своему делу. Вообще, очень важно, когда у твоего наставника горят глаза. Ты подхватываешь эту волну и успешно шагаешь дальше.

Получив опыт на Алтае, Татьяна Ширяева задумала поменять свою жизнь и переехать в столицу. В 2012 году им вместе с супругом Аланом мечту удалось осуществить. Врач сразу устроилась в отделение вирусологических исследований микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области. Через четыре года его возглавила. Рада тому, что в работе удалось соединить два любимых направления – ПЦР и вирусологическое.

«Гонка вооружений»

В отделении Татьяны Ширяевой пять сотрудников. Несколько лет назад они и предположить не могли, что на их плечи упадет огромный груз ответственности. Ведь сам Центр контролирует работу сразу двух международных аэропортов – Домодедово и Шереметьево. Преданность своему делу, дисциплина и умение сконцентрироваться в нужный момент помогли справиться с трудностями и наладить работу.

– Когда в Китае произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, не думала о том, что болезнь вскоре придет и к нам. В январе 2020 года привезли материал от девушки, прилетевшей из Поднебесной. Стало понятно, что проблема где-то рядом. Не было тест-систем, коллега выступила в роли курьера и лично доставила пробирки в этот же день в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Тогда ничего не нашли, – рассказывает Татьяна Ширяева.

Когда вирусу присвоили вторую группу патогенности, в работу включилось отделение особо опасных инфекций микробиологической лаборатории Центра. Началась своеобразная «гонка вооружений». Каждому хотелось найти вирус.

– В сутки мы «прогоняли» от 500 до 1000 проб от людей с международных авиарейсов. Приходилось трудиться в круглосуточном режиме. Больше всего переживаний было связано с нехваткой тех же наконечников, пробирок, которые нужны для реакции. Склады быстро опустели, так как весь наш пластик – иностранный, плюс границы перекрыты, надеяться было не на что. Регионы даже занимали друг у друга материалы, – продолжает врач-вирусолог.

Первый положительный результат 6 марта прошлого года обнаружили подопечные Татьяны Ширяевой. Ковид привезла россиянка из Италии.

– Мы получили образец с четкой кривой. Страха не было, скорее, профессиональная радость оттого, что работаем не напрасно, – подчеркнула наша землячка.

Поток людей, требующих диагностики, увеличивался. Количество проб возросло до 2000 в сутки. Легче стало справляться с работой, когда к исследованиям с разрешения Минздрава России подключились коммерческие лаборатории. Весной начало поступать новое оборудование. И сегодня у специалистов под рукой современные установки, способные выделить ковид у 100 человек всего за полчаса.

За вакцинацию

Сама Татьяна Ширяева дважды переболела новой коронавирусной инфекцией. И как медик старалась соблюдать спокойствие и относиться к болезни проще. Она планирует привиться, когда количество антител сведется к минимуму.

– Есть ряд прививок, которые нужно делать без лишних рассуждений, – считает наша землячка. – Уместно провести аналогию с вакцинацией по кори. Когда определяющим фактором для отказа от вакцинации стало родительское решение, а не наличие медицинских противопоказаний, это привело к снижению иммунной прослойки населения. И цифры по заболеваемости резко пошли вверх в 2013 году. Десятилетиями шли к выполнению программы Всемирной организации здравоохранения по поводу ликвидации кори. И таким халатным отношением, послаблениями пришли к тому, что вернули инфекцию, о которой могли бы читать только в учебниках.

По мнению врача-вирусолога, люди боятся делать прививку от COVID-19 из-за повышенной засекреченности тестирования вакцины. Она продолжает:

– Нужны конкретные цифры, истории тех, кто участвует в эксперименте, чего нам не показали вначале. От таинственности и возникают паника, внутренние противоречия.

Одним из самых сложных моментов, которые пришлось пережить на рабочем месте в прошлом году, стал уход из жизни Антона Козлова, руководителя лабораторной службы подмосковного Центра. Он был предан профессии, трудился больше 20 лет.

– Антону Викторовичу было 48 лет, он умер от ковида. В пандемийный год буквально жил на работе. Всегда говорил, что у нас особая служба и нужно быть на передовой. Свой долг он исполнил до конца. Считаю, что благодаря его внутреннему стержню мы и смогли собраться в экстремальной ситуации, слаженно сработать, – говорит Татьяна Ширяева.

«Своих не бросаем!»

За годы работы Татьяна Ширяева отлично себя зарекомендовала. В коллективе ее ценят, уважают и не скрывают того, что были бы рады видеть в своих рядах таких ответственных и целеустремленных эпидемиологов с Алтая. В 2019 году она пригласила к себе на работу уроженку Налобихи Косихинского района выпускницу АГМУ Наталью Дилигенскую. Кстати, обе наши землячки получили в марте госнаграду РФ – орден Пирогова – за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Недавно к алтайским специалистам присоединилась еще одна землячка, Светлана Тищенко.

– В Косихе со Светланой жили через дорогу. Она трудится лабораторным техником в отделении особо опасных инфекций, – говорит Татьяна Ширяева.

Опасная работа, плотный график требовали от девушек большой самоотдачи. И они не подвели. По словам Татьяны, большую роль играет поддержка близких. Ее супруг Алан был на карантине несколько месяцев и без проблем взял на себя все домашние дела. Летом они вместе приезжают на Алтай, любят возиться в огороде мамы, собирать свежие огурцы и помидоры. На машине ездят отдыхать на море, в дорогу обязательно берут любимую кошку Тимошу.

Алтайская правда