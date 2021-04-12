Горняк22: 43% старшеклассников нанимают репетиторов

43% родителей учеников 10–11 классов сообщил, что их дети берут частные уроки. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном Superjob.

Сервис опросил три тысячи родителей учеников 7–11 классов со всех округов России. 27% родителей нанимают репетиторов для 7–8-классников, 34% – для учеников девятого класса. В ходе подготовки к ЕГЭ в 10–11 классах спрос на репетиторов достигает 43%.

Отмечается, что цель работы репетитора с семи- или восьмиклассником – повысить их успеваемость, заполнить пробелы в знаниях или подготовить к какой-либо олимпиаде. Чаще всего к детям этого возраста приглашают репетиторов по русскому и английскому языкам, а также алгебре и геометрии, реже – по физике. Тратится на это около 2800 рублей в неделю.

Выпускники, как правило, нанимают репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Это обходится им, в среднем, в 3500 рублей в неделю. Наиболее востребованы, помимо перечисленных выше, преподаватели химия, истории и обществознания.

Алтайская правда