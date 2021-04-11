Горняк22: Как в Алтайском крае будут проводить ГИА и ЕГЭ в 2021 году

На видеонаблюдение за ходом государственной итоговой аттестации (ГИА) школьников в 2021 году в Алтайском крае потратят более 28 млн рублей.

О прозрачности

Для обеспечения объективности процедуры проведения ЕГЭ во всех пунктах приема экзаменов видеонаблюдение будет производиться в режиме онлайн. Школьников примут в общей сложности 1100 аудиторий. Контрольно-измерительные материалы им распечатают на месте, кроме того, в текущем году будут использоваться технологии сканирования работ участников в штабах пунктов проведения экзаменов во всех массовых ППЭ.

Об этом сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, выступая на заседании правительства региона. Он напомнил, что государственная итоговая аттестация проводится уже в 11-й раз. В 2021-м из школ выпускаются более 12,5 тысячи учеников 11-го класса и более 23 тысяч девятиклассников.

– При подготовке к ГИА мы, как всегда, особое внимание обращаем на разветвленность образовательной сети региона, – отметил Максим Костенко. – Как известно, 94% наших образовательных организаций – муниципальные. В этом году пункты приема экзаменов создаются на базе 100 школ. В кампанию по проведению ЕГЭ и ОГЭ 2021 года планируется вовлечь более пяти тысяч педагогических работников и общественных наблюдателей.

О мерах безопасности

На пунктах проведения экзаменов будут созданы безопасные условия и соблюдены необходимые санитарные меры. По словам министра, вся процедура сдачи ГИА организована в соответствии с требованиями Главного государственного санитарного врача РФ.

В плане противоэпидемических мероприятий изменений по сравнению с прошлым годом не будет. По-прежнему упор делается на минимальную рассадку в аудиториях. Остается всё, что касается индивидуальных средств защиты.

– Все эти меры в полном объеме реализуются и решаются уже в рабочем порядке, учитывая инвестиции, которые были направлены правительством края в 2020 году на приобретение масок, перчаток и прочего. Только на покупку рециркуляторов воздуха мы ранее выделили почти 150 млн рублей, – отметил министр.

О новшествах

В текущем году при проведении государственной итоговой аттестации будут использованы новые технологии. Основным нововведением станет сдача экзамена по информатике в компьютерной форме. В Алтайском крае эту дисциплину выбрали почти полторы тысячи выпускников 11-х классов.

В связи с этим потребовалось дополнительное оснащение пунктов приема экзаменов. Оперативно из краевого бюджета на эти цели было выделено 37 млн рублей. «В итоге почти 600 единиц компьютерной техники ушло в муниципальные школы края для организации экзамена по информатике», – сообщил Максим Костенко.

В новом формате экзамен будут принимать 98 ППЭ. А со следующего года к информатике могут добавиться химия и биология.

Еще одно важное изменение планируется в 2024 году. Федеральный центр тестирования планирует переход всех регионов на технологию передачи экзаменационных материалов через сеть Интернет и сканирование экзаменационных работ непосредственно в аудиториях сдачи экзаменов.

Об объективности и ответственности

– Нынешняя государственная итоговая аттестация по-прежнему остается широко обсуждаемым вопросом, – отметил министр. – Вместе с тем ЕГЭ сегодня проводится по единым на всей территории России экзаменационным материалам и объективность его результатов практически не вызывает сомнений ни у участников этого процесса, ни у экспертов. Ответственность за его проведение распределена между образовательными организациями, муниципалитетом, регионом и Федерацией – все эти факторы складываются в необходимость продолжать развивать ЕГЭ и ОГЭ и наращивать их потенциал с точки зрения содержания, технологии и методики проведения.

О качестве кампании

Министр напомнил, что в прошлом году по итогам ГИА Алтайский край показал очень высокие результаты. По оценке Рособрнадзора, регион занял второе место по качеству проведения организационно-технических процедур и объективности проведения ЕГЭ среди всех регионов страны.

Динамика налицо – в 2009 году мы находились на 64-й строке общего списка. Кроме того, из года в год в регионе увеличивается количество стобалльников. И практически по всем предметам у выпускников растет средний балл.

О доплатах проверяющим

В целом, по информации министра финансов края Данила Ситникова, в текущем году на проведение государственной итоговой аттестации за счет всех источников финансирования предусмотрено 90 млн рублей, что существенно выше, чем в предыдущие годы (2019 год – 61,5 млн рублей, 2020 год – 68,7 млн).

На заседании правительства края прозвучало также предложение об увеличении доплат экспертам предметных комиссий, проверяющим экзаменационные работы, и педагогическим работникам, участвующим в организации и проведении ГИА. Этот вопрос сейчас прорабатывается профильными ведомствами – Минфином и Минобрнауки края.

Кстати

В 2020 году в Алтайском крае итоги единого государственного экзамена по большинству учебных предметов были улучшены. Более чем на 3% увеличился средний балл по русскому языку, химии, литературе, географии и английскому языку. Максимальный результат 100 баллов покорился 121 школьнику. Это на 60% больше, чем в 2019 году.

Для помощи выпускникам в подготовке к сдаче экзаменов в регионе созданы автоматизированные информационные системы – АИС «Региональная информационная система мониторинга оценки качества образования и ГИА», АИС «Региональная система проверки-перепроверки работ ВПР», проект «Cдадим экзамены вместе» и другие ресурсы. Для организации взаимодействия и координации деятельности органов власти и организаций, участвующих в подготовке и проведении ГИА, создана межведомственная рабочая группа. Взаимодействие позволяет оперативно решать вопросы по информационному сопровождению и обеспечению безопасности в пунктах проведения экзаменов.

От первого лица

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко:

– По итогам прошедшего учебного года алтайская система образования действительно получила высокие оценки как со стороны Рособрнадзора, так и Минпросвещения. Однако работу органов краевой власти и местных властей оценивают разные инстанции и разные стороны процесса – родители, учащиеся, общественные объединения. Для того чтобы оценка была объективной, надо учесть позицию всех сторон, в том числе профессионалов-экспертов. Несмотря на столь существенное улучшение результатов в сравнении с другими регионами, остается масса вопросов, над которыми еще предстоит работать. Эта работа спланирована и будет вестись – никто не собирается почивать на лаврах.

Цифра

35,5 тысячи школьников края пройдут аттестацию в 2021 году

Алтайская правда