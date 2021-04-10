Горняк22: В Алтайском крае ищут «Земских учителей»

В Алтайском крае 15 апреля завершится прием заявок на участие в программе «Земский учитель» в 2021 году.

Документы подали уже 130 заявителей на 88 вакансий. В их числе 57 человек – жители края, 73 – из других регионов. На выплату в размере 1 млн рублей претендуют выпускники педагогических организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и граждане до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием, сообщает Минобрнауки края.

При конкурсном отборе учитываются, к примеру, квалификационная категория, дополнительная специальность, диплом с отличием. Больше баллов при отборе можно набрать, если претендент выберет для работы труднодоступный населенный пункт.

Предусмотрены и дополнительные выплаты. При устройстве в сельскую школу, рассчитанную максимум на 200 человек, назначается разовое краевое пособие. Его получат 80 молодых специалистов. Для выпускников вузов – 250 тыс. рублей, для выпускников профессиональных образовательных организаций – 170 тыс. рублей. Из муниципальных бюджетов будут начислены единовременные пособия от 10 тыс. до 120 тыс. рублей.

Напомним, программа действует с 2020 года. Учителя, переехавшие на работу в населенный пункт, где живет менее 50 тыс. человек, получают 1 млн рублей. Педагогу предстоит проработать там как минимум пять лет.

Подробности по телефону: (3852)555897 (доб. 1703).

Фото: educaltai.ru

Алтайская правда