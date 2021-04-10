Горняк22: В Барнауле завершается комплектование групп в детских садах

К 25 апреля завершится комплектование групп в детских садах Барнаула. Как сообщили в городском комитете по образованию, в этом году 42 детсада примут малышей от 1,5 до двух лет.

Детей с 2 до 3 лет распределят в 94 учреждения, с 3 до 4 — в 22. Кроме того, будут работать группы компенсирующей направленности.

Информация о возрастных группах, а также итогах комплектования и порядке получения направлений будет размещена на сайте комитета по образованию Барнаула.

Алтайская правда