Горняк22: Как преобразилась после капремонта Алейская детская школа искусств

Фото Олег БОГДАНОВ

Преобразилась Алейская детская школа искусств, реконструированная в прошлом году по краевой адресной инвестиционной программе.

Не только музыка

– Левая рука полегче, Катя, и с новой фразы – стаккато, пожалуйста, – наставляет своих воспитанниц преподаватель Анна Бобровская.

Мы мелких огрехов исполнительства не слышим – наслаждаемся. Хорошей акустикой, «прозрачным» интерьером зрительного зала, который помогает музыке лететь, достигать сердец и ушей даже тех, на чьих ушах медведь в детстве потанцевал.

В 2020 году завершена реконструкция ДШИ. Теперь здесь настоящий дом для юных художников, музыкантов, балерин, детсадовцев, которые начинают свой путь в искусство с отделения раннего эстетического развития. И оркестра русских народных инструментов – как всегда было в Алейске, еще при легендарном худруке этого именитого коллектива Николае Акатове. Он репетирует на базе школы искусств, и ее преподаватели практически полным составом играют в ОРНИ – это тоже традиция. Руководит коллективом Алла Захарова.

Возвращение

Мы побродили по галереям, побывали на занятиях ребятишек, наговорились с детьми и взрослыми. Светло, уютно, много воздуха – легко дышится в храме искусств, уходить не хочется. Однако не столь легким было переселение ДШИ из старого барачного здания.

Разницу между тем, как было и как стало, в полной мере оценила музыкант и солистка ОРНИ Евгения Кадочникова. Ее родной инструмент – аккордеон, но играет на домре, на трещотках и жалейках. Вокальный репертуар – от академического до джаза. Невероятно коммуникабельна и открыта, бабушка пяти внуков.

– Алейск мой родной город. Здесь училась в музыкальной школе, а после окончания музучилища вышла замуж, родила детей, уехала на Север и 20 лет преподавала музыку в Якутии. Вернулась сюда – и ахнула от восторга: какое же всё здесь родное! Музыкальная школа, конечно, совсем другая, современная, повезло нынешним ребятишкам, но душа ее – всё та же. Честно скажу о своей попытке изменить музыке – устроилась в воинскую часть. А потом как-то на концерте встретилась с Аллой Викторовной Захаровой, она и пригласила меня в оркестр. Нет, не могу без своих. Хотя и пенсионерка уже по северному стажу.

– Евгения, наверное, разрываться приходится между семьей и музыкой?

– Что вы, наоборот, без музыки не было бы ничего в моей жизни. Она и с проблемами помогает справляться, и с болезнями. Шопен здорово помогает при головной боли, Чайковский усмиряет тахикардию, а Поль Мориа успокаивает и вселяет оптимизм. У меня и дочери музыкальные, и внучата. Они с рождения пели. Им просто деваться некуда было. Взрослые-то постоянно музицировали.

Было – стало

Нынешнее помещение на улице Ширшова преподаватели присмотрели давно. Когда-то, еще «при ракетчиках», как говорят в Алейске про период дислоцирования в городе дивизии РВСН, здесь размещался детский сад, затем – приют для детей, оставшихся без попечения родителей, а потом здание стояло заброшенным. Казалось бы, ремонтируй и въезжай. Но несколько лет ушло на решение вопросов передачи его из собственности Минобороны в муниципальную, потом – войти с защищенным проектом в программу финансирования.

Как было, сегодня представить уже трудно. Директор ДШИ Любовь Аниканова предлагает поверить на слово: поначалу страшновато и приступать было, ведь переделки понадобились радикальные, от входной группы до внутренней реконструкции, чтобы превратить некогда детсадовские помещения в репетиционные, концертные, выставочные. Так, чтобы сделать сцену и концертный зал с хорошей акустикой, объединили несколько помещений бывших детсадовских групп. Интерьер еще до стадии проектирования продумывали всем коллективом. Плод мозгового штурма – стеклянная стена, делающая пространство летящим, прозрачным. Плюс перегородки, шумоизоляция – бюджету КАИП новая школа обошлась недешево, около 15 миллионов.

Непросто было оснащаться в ковидный год. Например, выиграв губернаторский грант в 500 тысяч рублей (недостающее добавил муниципалитет), долго не могли найти нужную модель концертного баяна для оркестра. Нашли и заказали в Москве, везли в Алейск с большими предосторожностями, чтобы не повредить тонкие настройки новехонького «Юпитера».

Еще одного открытия здесь с нетерпением ждут к концу года – виртуального концертного зала, для которого среди прочей аппаратуры нужны большая плазменная панель и широкополосный Интернет.

Новости Алейска

Алтайская правда