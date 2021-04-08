Горняк22: Заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае снизилась до 90 человек в сутки

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В Алтайском крае продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки выявлено 90 новых случаев. При этом излечились 101 пациент. Умерли от осложнений ковида 12 инфицированных.

По данным оперштаба региона на 7 апреля, с начала пандемии в регионе подтверждено свыше 47,7 тысячи случаев инфекции. Выздоровели 42 тыс. 855 пациентов. Скончались 2 тыс. 769 человек (непосредственно от коронавируса — 1 883).

Сейчас лечатся в ковидных госпиталях 973 инфицированных и 308 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В 242 случаях болезнь протекает тяжело. На аппаратах ИВЛ находятся 95 человек.

Всего в крае на коронавирус обследовано свыше 1,3 млн жителей. Прививки от ковида поставили более 111 тысяч человек.

Алтайская правда