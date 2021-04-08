Горняк22: ОГЭ и ЕГЭ: стали известны особенности итоговой аттестации в 2021 году

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Стали известны особенности проведения итоговой аттестации школьников Алтайского края в 2021 году. Документы утверждены совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора.

В региональном Минобрнауки пояснили, что выпускники 9 и 11 классов в обязательном порядке будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике. При этом девятиклассники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут по желанию пройти аттестацию только по одному из предметов на свой выбор. Этого будет достаточно, чтобы получить аттестат.

А вот единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал обязателен не для всех. Его будут сдавать только выпускники школ, которым результаты необходимы для поступления в вуз.

Всего в текущем году в Алтайском крае государственная итоговая аттестация будет проводиться более чем для 12,5 тыс. выпускников 11 классов и свыше 23 тысяч выпускников 9-х. Во всех пунктах проведения экзаменов будут созданы безопасные условия и соблюдены необходимые санитарные меры. Во всех аудиториях, где будут проходить экзамены, видеонаблюдение будет производиться в режиме онлайн.

Организованы горячие линии по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ, итогового сочинения. В министерстве образования и науки региона звонки принимаются по телефону (3852) 298–622, в Региональном центре обработки информации Алтайского края — (3852) 206–406.

В этом году основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, ГВЭ (государственный выпускной экзамен) — с 25 мая по 10 июня.

Алтайская правда