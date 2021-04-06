Горняк22: В Алтайском крае стартует программа подготовки специалистов для промышленности и энергетики

В Барнауле вручили дипломы выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров. На торжественной церемонии сообщили о начале нового регионального образовательного проекта.

Программу прошлого учебного года завершили 74 руководителей, почти половина из которых проживает в малых городах и сельских районах. Учеба была организована на базе ведущих вузов. Большая часть выпускников представляют крупные предприятия Алтайского края. 38% трудятся в малом и среднем бизнесе, 15% — в бюджетной сфере.

Документы о завершении обучения вручили заместители председателя регионального правительства Виталий Снесарь и Александр Климин, сообщает пресс- служба губернатора края.

«Сегодня есть огромная потребность в быстром получении новых навыков и дополнительных знаний, — отметил Александр Климин. — Правительство Алтайского края также работает в этом направлении: мы разрабатываем свои региональные программы профессиональной переподготовки. В ближайшее время будет начата образовательная программа подготовки кадров для промышленности и энергетики».

Фото: Антон Федотов

Алтайская правда