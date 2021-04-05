Горняк22: 1,8 млн рублей направят на ремонт детского сада в Родинском районе

Деньги будут направлены в рамках краевой инвестиционной программы. В результате реконструкции не только обновится здание, но и будет организовано 18 дополнительных мест для малышей до трех лет.

Как сообщает Минобрнауки Алтайского края, в детском саду «Колокольчик» Родинского района сделают капитальный ремонт. На эти цели направят 1 млн 800 тыс. рублей. Деньги поступят в рамках адресной инвестиционной программы.

Здесь заменят полы, окна, двери, реконструируют системы водоснабжения и отопления, произведут косметический ремонт.

В 2021 году в Алтайском крае начался капремонт 14 детских садов в Алейском, Бурлинском, Быстроистокском, Волчихинском, Красногорском, Краснощековском, Курьинском, Родинском, Тальменском районах региона. А также в Бийске и Заринске. На эти цели выделено почти 98 млн рублей из краевого бюджета.



Родинский район

Алтайская правда