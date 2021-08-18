ГОРНЯК22 18.08.2021
Образование

Горняк22: Врач-инфекционист рассказал, почему нужно поставить прививку от коронавируса именно сейчас

Горняк22
14 часов Ago

Главный врач одной из крупнейших клинико-диагностических лабораторий России Андрей Поздняков рассказал о ревакцинации и обязательно ли использовать ту же вакцину. По словам эксперта, небольшой спад заболеваемости COVID-19 в целом по России — это лишь временное явление. В сентябре-октябре ожидается четвертая волна пандемии.

Настоящее время наиболее оптимально подходит для вакцинации – к очередной волне организм успеет выработать необходимое для защиты количество антител. К тому же есть вероятность появления в будущем более опасных штаммов вируса.

Врач-инфекционист отмечает, что несмотря на отсутствие глобальных исследований по вопросу ревакцинации, ожидаемый риск последствий от нее намного ниже, чем от самого заболевания. Люди, которые вакцинировались до третьей волны, легко ее перенесли, за исключением редких случаев.

Также стоит отметить, неважно название препарата, которым вы вакцинировались, и различие механизмов в их работе. В любом случае реакция организма на них одна – выработка антител. По имеющимся данным, нет никакой разницы в ревакцинации «КовиВак» или «Спутник-V». Независимо от штамма вируса любая похожая на коронавирус структура, которая попадает в организм, запустит процесс выработки антител и усилит ваш иммунитет.

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Алтайская правда

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