ГОРНЯК22 18.08.2021
Образование

Горняк22: 19 алтайских учителей получат премию в 200 тысяч рублей

Горняк22
21 час Ago

В Алтайском крае 19 учителей получат всероссийскую премию за достижения в педагогической деятельности. Размер денежного вознаграждения составит 200 тысяч рублей.

Конкурс проводится ежегодно в рамках национального проекта «Образование», сообщает Алтайский институт развития образования имени Адриана Топорова.

В этом году заявки на соискание премии подали 68 педагогов из 28 муниципалитетов региона. Наиболее активными оказались учителя русского языка и литературы (12 заявок) и учителя начальных классов (11 заявок).

Конкурсные материалы педагогов оценивала сначала региональная экспертная комиссия, а затем жюри всероссийского этапа.

Награждение лауреатов и вручений премий пройдет накануне Дня учителя.

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Алтайская правда

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