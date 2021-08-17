Горняк22: Все школы и детские сады Барнаула полностью готовы к новому учебному году

Проверка готовности образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году проходила в Барнауле с 26 июля по 13 августа. И сейчас она завершена.

На сегодня все школы и детские сады краевой столицы готовы с 1 сентября принять ребят в своих стенах. Готовность учреждений образования проверяла специальная комиссия. В ее составе — специалисты комитета по образованию города, сотрудники УМВД по городу Барнаулу, отдела вневедомственной охраны, отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России, Барнаульской городской организации профсоюза. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание уделили вопросам соблюдения техники безопасности, техническому состоянию зданий и благоустройству территорий. Комиссия заключила, что все образовательные организации готовы встречать детей в новом учебном году.

Всего проверили 261 объект — 87 школ, 154 детских сада и 20 организаций дополнительного образования.

Фото: barnaul.org

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Барнаул

Алтайская правда