Горняк22: Со следующего года аккредитация для вузов Алтайского края станет бессрочной

О перспективе сделать аккредитацию для алтайских вузов бессрочной с 2022 года рассказала сопредседатель ОНФ и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

По ее словам, такая мера даст студентам гарантии, что им не придётся оформлять перевод в другие учебные заведения, если их вуз не сможет продолжить работу. На смену периодическому проведению «болезненной процедуры» придет мониторинг университетов в автоматическом режиме.

В 2016 году в такой ситуации оказалось учащиеся Алтайской академии экономики и права (ААЭП), Алтайского института финансового управления (АлтИФУ) и Алтайского экономико-юридического института (АЭЮИ). А бывшему ректору Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Александру Ситникову проблемы с аккредитацией стоили должности. Теперь вузы региона могут надеятся, что не повторят судьбу коллег.

Шмелёва отметила, что в ряде случаев мерилом соответствия Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) являются не объективные критерии субъективные критерии, которые зависят от трактовок экспертов.

«Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа» вместо «основная профессиональная образовательная программа». Это признавалось нарушением ФГОС», – заявила сопредседатель ОНФ. – Мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов».

Елена Шмелева отметила, что для развития системы образования в регионах нужно создавать современные студенческие кампусы мирового уровня. Один из таких должен открыться в Челябинске.

«Это уникальный проект, который приведет в регион в том числе большое количество иностранных студентов. Необходимо тиражировать по всей России практику создания таких кампусов с привлечением частных инвестиций, так как самостоятельная реализация такого проекта зачастую не по силам вузам с финансовой точки зрения. Вообще закладывание инфраструктурных лабораторий как центров коллективного пользования – это основа развития», – отметила Елена Шмелева.

Напомним, в Год науки и технологий в России запустили проект по созданию сети университетских кампусов мирового уровня. Планируется построить 30 объектов, в которых смогут разместиться 150 тыс. человек. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, на эти цели кабмин направит 36 млрд рублей. Пока подано 30 заявок. В ближайшее время начнётся реализация 3 проектов.

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Алтайская правда