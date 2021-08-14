ГОРНЯК22 14.08.2021
Образование

Горняк22: Иммунолог уверен, что мутации коронавируса приведут к увеличению смертности

Горняк22
13 часов Ago

При дальнейшей мутации коронавируса его летальность будет возрастать, уверен иммунолог. Чтобы избежать этого, надо вакцинировать как можно больше людей, чтобы вирус не успел приспособиться .

За минувшие сутки число смертей от коронавируса достигло максимальных значений за все время пандемии — 815 против 808 днем ранее. Таким образом, условная летальность заболевания выросла до 2,58%, пишет ТАСС.

Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, Владислав Жемчугов, летальность будет расти и дальше, если вирус продолжит мутировать. Он меняется в сторону получения большего преимущества для себя — отбираются те варианты, которые быстрее проникают в клетки.

Такая адаптация вируса – это его реакция, в том числе, и на вакцинацию. Новые штаммы будут вытеснять те, против которых изготовлена вакцина.

«Единственный выход — быстро всем провакцинироваться в как можно больших масштабах, пока вирус не успел к вакцине приспособиться», — отметил врач.

Алтайская правда

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