ГОРНЯК22 14.08.2021
Образование

Горняк22: Лучших учителей выбрали в Алтайском крае

Горняк22
13 часов Ago

В Алтайском крае определили лучших педагогов в 2021 году.

Победители конкурса получат денежные поощрения ко Дню учителя. Их выделят из краевого бюджета. Распоряжение об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В число победителей конкурса вошли не только учителя средних школ. В списке победителей — молодые специалисты со стажем работы от 1 года до 3-х лет, представители педагогических династий, учителя начальных классов, педагоги-психологи, социальные педагоги. Об этом рассказали в пресс-центре Министерства образования и науки Алтайского края.

Напомним, в региональный конкурсный этап со своими материалами вошли 173 педагога. Критериями отбора стали высокое профессиональное мастерство, эффективная работа по реализации инновационных образовательных программ, большой личный вклад в развитие системы образования.

Справка: конкурс лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных организаций в Алтайском крае проводится с 2007 года. Его основная цель – повышение качества образования в Алтайском крае путем совершенствования кадрового потенциала, повышения его соответствия основным требованиям профессионального стандарта педагога.

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Алтайская правда

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