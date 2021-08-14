Горняк22: Алтайским учителям хотят облегчить работу

С предложением снизить уровень бюрократизации российского образования выступила руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус» и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.

По её словам, большое количество «бумажной работы» в школах и вузах не позволяет эффективно развивать образование. Педагогические ресурсы тратят на заполнение форм на сайтах, а не на разработку программ обучения, занятия со школьниками и студентами.

«Многая информация просто избыточна: все места практики должны быть опубликованы, а это несколько сотен договоров с предприятиями, где проходит часть образовательных программ. Или раздел с указанием педагогов и полным перечнем модулей, которые они реализуют. Все это нужно собрать и опубликовать на сайте. Зачем?», – отметила Елена Шмелева.

В Алтайском крае сокращением документооборота в образовательных организациях озаботились ещё 7 лет назад. В муниципалитетах были созданы рабочие группы по оптимизации отчётности, которые готовят педагоги. Последние изменения в этом вопросе в декабре 2020 года внесло Минпросвещения России.

«Сегодня наши учителя должны готовить по 9 документов. Это, например, рабочая программа учебных предметов-курсов, программа работы с отстающими учениками, план воспитательной работы, журнал успеваемости, личные дела учащихся, программа коррекционной работы», – рассказала директор школы №53 Барнаула Юлия Галкина.

Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева заявила, что «Народный фронт» будет настаивать, чтобы выводы о качестве образования делались не на основании выполнения формальных бюрократических требований.

Предложения по уменьшению бюрократической нагрузки на образовательные организации собираются на платформах ОНФ и Народной программы «Единой России».

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Алтайская правда