ГОРНЯК22 14.08.2021
Образование

Горняк22: Губернатор Виктор Томенко оценил строительство школы в барнаульском поселке Спутник и пообещал рассмотреть увеличение финансирования

Горняк22
13 часов Ago

ГОРНЯК22 14.08.2021 ГОРНЯК22 14.08.2021ГОРНЯК22 14.08.2021

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время посещения строительной площадки новой школы в барнаульском Спутнике заявил, что на возведение этого объекта могут быть выделены дополнительные средства из регионального бюджета.

13 августа глава региона посетил в поселке Спутник площадку, на которой возводят новую школу на 550 учащихся. Этот объект будет построен для жителей поселка «Спутник» в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, утвержденной Правительством России.

Средства на строительство выделены из федерального бюджета с небольшим софинансированием из казны региона и краевой столицы, в целом  – 500 миллионов рублей.

В разговоре с губернатором представители компании-подрядчика сообщили, что в условиях роста стоимости строительных и расходных материалов возникла необходимость авансирующих выплат для продолжения работ на объекте. Виктор Томенко поручил руководителю регионального Минстроя Ивану Гилёву предусмотреть поддержку подрядной организации, чтобы компенсировать дополнительные расходы в связи с удорожанием материалов. Такая поддержка может быть оказана в том числе за счет средств краевого бюджета.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, здание школы в поселке Спутник будет состоять из двух блоков от одного до трех этажей. В блоке А предусмотрены помещения начальных классов, учебные кабинеты, медицинские помещения, библиотека и актовый зал. В блоке Б расположится столовая с обеденным залом на 275 посадочных мест и пищеблоком, а также два спортивных зала.

В свою очередь глава Барнаула Вячеслав Франк также сообщил, что сейчас на средства краевого бюджета в городе ведется проектирование еще семи школ. Также в планах построить два пристроя к существующим школам, по 400 мест каждый. В долгосрочной перспективе прорабатывают возведение еще двух школ — на 1100 мест и на 550 мест.

Фото: Антон Федотов

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Барнаул 

Алтайская правда

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