Горняк22: В Барнауле к 1 сентября обновят пешеходные переходы

Около всех школ в Барнауле обновят разметку на пешеходных переходах к новому учебному году.

Рабочие уже приступили к обновлению пешеходных переходов около образовательных учреждений города. Как сообщает пресс-центр мэрии, работы уже закончили на 6 объектах. Обновление разметки – необходимая мера для безопасности школьников. Выполняется ежегодно в конце мая и в преддверии нового учебного года.

К 25 августа планируют нанести разметку еще на 59 участках проезжей части. Также обновят разметку искусственных дорожных неровностей и надписей «Дети». В местах, где есть такая необходимость, обновят дорожные знаки и информационные таблички.

«Администрацией города уделяется особое внимание обеспечению безопасности на данных участках дороги, потому как здесь передвигаются самые незащищенные участники дорожного движения — юные пешеходы. В городе около всех школ пешеходные переходы оборудованы необходимой разметкой, соответствующими дорожными знаками, светофорами, дорожным ограждением и освещением. Как результат – происшествий с участием детей на таких участках за последние годы практически не зафиксировано», — рассказал заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Валерий Ведяшкин.

Фото: barnaul.org

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Барнаул

Алтайская правда