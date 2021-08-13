Горняк22: Шатуновскую школу Алтайского края отремонтируют за 15 млн рублей

В селе Шатуново Залесовского района Алтайского края проводят ремонт общеобразовательной школы. На эти цели из регионального и муниципального бюджетов выделили более 15 млн рублей.

Ремонтные работы стартовали еще в мае 2021 года. Тогда на объекте заменили водопровод, систему отопления и электропроводку.

На данном этапе рабочие заливают полы в здании, кладут плитку и линолеум. Помимо текущего ремонта на базе школы будет создан центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Всего в этом году запланировано обновление 88 школ Алтайского края. На проведение капитального ремонта в учреждениях выделили более одного миллиарда рублей.

Фото: educaltai.ru

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Залесовский район

Алтайская правда