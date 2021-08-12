ГОРНЯК22 12.08.2021
Образование

Горняк22: Теперь «йота». В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса

Горняк22
8 часов Ago

В Нью-Йорке обнаружили новый штамм коронавируса — «йоту». Его летальность на 82% больше, чем у уже известных разновидностях патогена. Чаще всего им заражаются люди старше 45 лет.

Этот штамм передается на 25% быстрее других, и он более патогенный, так как может «прятаться» от иммунитета, пишет ТАСС.

Пока врачи мало что знают о «йоте». Сказать что-то определенное можно будет лишь через определенный период, когда штаммом заразиться много людей.

Специалисты отмечают, что если этот вариант ковида распространяется, то у него есть эволюционные преимущества, позволяющие ему конкурировать с другими линиями вируса.

Алтайская правда

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