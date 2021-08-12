Горняк22: В Алтайском педуниверситет появится технопарк за 155 млн рублей
АлтГПУ получит от Министерства просвещения России 155 млн рублей. Денежные средства направят на создание технопарка универсальных педагогических компетенций и обновление материально-технической базы вуза.
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил направить дополнительные средства на оснащение российский педагогических вузов. Алтайский государственный педагогический университет попал в десятку «первопроходцев». На базе университета появится технопарк универсальных педагогических компетенций.
Новое образовательное пространство позволит студентам приобрести опыт междисциплинарного и метапредметного конструирования. Будущие педагоги научатся владеть современными инструментами, методиками и подходами.
Работы по созданию технопарка уже начались: готовятся помещения, создается дизайн-проект, ведется закупка высокотехнологического оборудования. Это мехатроника и робототехника, модели виртуальной реальности, физико-химическое оборудование, 3D-принтеры.
Создание технопарка планируется завершить в декабре 2021 года.
Фото: barnaul.org
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