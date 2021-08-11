Горняк22: Алтайский край посетила замминистра науки и высшего образования РФ

Замминистра науки и высшего образования России Елена Дружинина с рабочим визитом посетила Алтайский край.

Она встретилась со студентами и молодыми учеными из Барнаула и Томска на базе АлГТУ. Дружинина ответила на вопросы учащихся о реализации национальных проектов. Модератором встречи выступила начальник управления молодежной политики края Екатерина Четошникова.

– Во время последнего Послания Президента страны Федеральному Собранию Владимир Путин поручил в каждом национальном проекте отразить меры поддержки молодежи. Встречи с молодежью сегодня проходят по всей стране. Рада обсудить волнующие вопросы с активистами вашего региона и проработать меры для их реализации, – отметила Елена Дружинина.

В ходе общения замминистра и студентов были подняты вопросы, связанные с их производственной практикой, особенностями взаимодействия с работодателями, популяризацией научных знаний. Студенты предложили свои идеи для включения в нацио­нальные проекты России.

Например, создать многофункциональные центры поддержки молодежного предпринимательства, разработать меры социальной поддержки молодых ученых, внедрить во всех вузах страны программы «Стартап как диплом».

Екатерина Четошникова отмечает, что есть отличная возможность быть услышанными на федеральном уровне, внести предложения по улучшению нацпроектов в сфере образования, науки, здравоохранения, бизнеса.

– Мы работаем над стратегическим развитием системы поддержки молодежных инициатив, новаторских разработок, которые студенты и молодые ученые создают и воплощают в рамках курсовых и дипломных работ. Молодые люди хотят знать, как научно-исследовательскую работу превратить в бизнес-проект, как продвигать социальные инициативы, – добавляет Четошникова.

Также Елена Дружинина побывала в лаборатории АлтГУ и пообщалась с молодыми учеными. Студенты-химики показали свои наработки в области правильного питания.

Фото Екатерина ЗЕЛЕНОВА.

Алтайская правда