ГОРНЯК22 10.08.2021
Образование

Горняк22: Главный эпидемиолог алтайского Минздрава повторно привилась от COVID-19

Горняк22
12 часов Ago

Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края второй раз поставила прививку против коронавируса.

Для профилактики коронавирусной инфекции Переладова выбрала вакцину «Спутник V». Первый компонент вакцины ей сделали 18 июля, а 8 августа поставили второй укол. По словам медика, повторная вакцинация прошла без побочных действий.

Ирина Переладова рассказала «Вестям Алтай», что повторную вакцинацию прошли и члены ее семьи, в том числе и пожилые родственники, у которых есть хронические заболевания.

«Я на неделю раньше начала повторную вакцинацию и уже закончила её. Моим родным ещё предстоит сделать вторую прививку. Мы не хотим болеть коронавирусом, поэтому прививаемся», — поделилась эпидемиолог.

Напомним, Ирина Переладова стала первым медиком-добровольцем из Алтайского края, испытавшим на себе вакцину еще осенью прошлого года. Ее июльский тест на антитела показал 20 единиц.

Фото: "Вести Алтай"

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Барнаул 

Алтайская правда

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