Горняк22: Более 8 млн рублей выделили на ремонт школы в одном из сел Алтайского края

В селе Большепанюшево Алейского района Алтайского края продолжается ремонт школы. На проведение работ из регионального и муниципального бюджетов выделили более 8 млн рублей.

Одноэтажный корпус Большепанюшевской школы ремонтируют по краевой адресной инвестиционной программе.

В школе планируют поменять окна, кровлю и отопление; отремонтируют обеденный зал и пищеблок, спортивный зал, фасад здания, проведут общестроительные работы и косметический ремонт.

На данный момент в здании заливают пол, на который будет уложен линолеум в учебных кабинетах и плитка в коридоре. Также заменят проводку, установят люминесцентные и энергосберегающие светильники. После промывки системы отопления строители выполнят отделку стен и потолков. Фасад корпуса отремонтируют и обошьют профлистом.

«Участие в краевой адресной инвестиционной программе очень актуально, ремонт необходим для комфорта педколлектива и учащихся. Работы идут темпоритмично: демонтировали крышу и потолочные перекрытия школы. Затем строители на несколько кирпичей подняли высоту стен, чтобы в учебных классах стало просторней и светлей», — отметила директор Большепанюшевской школы.

Всего в 2021 году в Алтайском крае ведется капитальный ремонт в 88 школах. Для этих целей выделено более 1 млрд рублей.

Фото: educaltai.ru

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Алейский район

Алтайская правда