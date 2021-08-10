Горняк22: Минобрнауки РФ планирует перевести непривитых студентов на удалёнку

Министерство образования и науки РФ утвердило рекомендации по организации обучения непривитых студентов.

Кроме перевода студентов на удаленный режим обучения, в ведомстве рекомендуют ВУЗам разработать другие правила для сдачи экзаменов для изолированных учащихся.

Инициатива может коснутся как студентов, которые не привились по личным соображениям, так и тех, у кого есть медотвод. Об этом написал ТАСС.

Кроме того, в рекомендациях говорится, что учебные заведения могут требовать справки о вакцинации, перенесенной инфекции или меотводе при заселении студентов в общежитие.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <…> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС. Вузам рекомендовали установить для таких студентов особый режим посещения учебных корпусов.

Также в министерство советует ВУЗам ввести учет студентов, которые прошли вакцинацию или планируют ее сделать.

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Алтайская правда