Горняк22: Почти 15 тысяч рублей потратят барнаульцы на сборы ребенка в школу

Для того, чтобы собрать ребенка в школу, в этом году барнаульцам придется потратить почти 15 тысяч рублей. В эту сумму вошли покупка школьной формы, спортивной формы для занятий физкультуры, пенал, рюкзак и ноутбук.

Стоимость школьного комплекта посчитали аналитики Авито, исходя из средних цен размещенных на сайте объявлений. По сообщению сервиса, сборы детей в школу в полном разгаре: спрос на школьные продукты в последние 2 недели увеличился на 65%, наиболее популярным товаром стала школьная форма – количество объявлений по данному товару увеличилось на 37% по сравнению с прошлым годом.

Стоимость школьной формы для девочек в среднем составляет 550 рублей, что на 10% дороже, чем прошлым летом. Мужская школьная форма обойдется родителям в среднем в 800 рублей – это на 14% дороже, чем в прошлом году.

Стоимость спортивной школьной формы и для девочек, и для мальчиков в городе в среднем составила 500 рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 11%.

Рюкзак обойдется юным барнаульцам в 500 рублей ( цена не изменилась с прошлого года), а пенал можно приобрести за 300 рублей ( это даже на 14% дешевле прошлого года). Также в продаже имеется набор для первоклассника, который включает в себя минимальный набор канцелярских принадлежностей – его цена составляет в среднем 400 рублей.

Ноутбук в современных реалиях (различные дистанционные программы, связанные с пандемией), также стал традиционным предметом для школьников. В среднем его можно приобрести в Барнауле за 12 500 рублей.

Таким образом, полный набор школьных товаров для девочек обойдется в 14 350 рублей, а для мальчиков – в 14 600 рублей.

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Барнаул

Алтайская правда