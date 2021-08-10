Горняк22: Врач-психотерапевт рассказала, как правильно подготовить ребенка к школе

Несколько советов родителям о подготовке ребенка к учебному году дала врач и писатель Наталья Толстая.

В интервью изданию News.ru Толстая отметила — прежде всего школьника нужно поздравить с новым жизненным этапом. Лучше всего устроить праздничный ужин – испечь торт или купить сладкие презенты, которые ребенок любит. А в процессе ужина рассказать первокласснику о своих школьных годах – можно, даже, показать фотографии с одноклассниками и учителями. Тогда ребенок поймет, что не только он переживал такой трудный период. Кстати, в числе рекомендаций от эксперта прозвучала и мысль о преображении внешнего вида ребенка, придания статуса, что ли.

Наверняка многие из нас хотели быстрее вырасти и стать самостоятельными. Не исключено, что и ваш школьник к этому стремится. Поэтому его порывы к самостоятельной жизни обрубать на корню не надо – хочет идти в школу один, пусть идет. Родителям следует поощрять его стремление к независимости. Но, если мама и папа очень сильно волнуются за безопасность малыша, Толстая рекомендует поступить по такой схеме:

«Если малыш стремится проявлять самостоятельность, первое время можно идти за ним на расстоянии в пятнадцать шагов, чтобы не смущать. Нужно следить, правильно ли он смотрит по сторонам на переходах», — советует эксперт.

Самое главное, как отмечает психотерапевт, попытаться выстроить доверительные отношения с новоиспеченным школьником. Ведь ребенок может утаивать свои переживания и проблемы. А потом эти «тайны» могут вылиться в трудности с учебой или коллективом. Важно, чтобы малыш понял, что родители – не враги, они всегда поймут и поддержат, а потом дадут совет, как выйти из сложившейся ситуации.

«Спрашивайте, глядя в глаза, чего ему хочется, что сегодня было в школе, развеселило. Если интересоваться регулярно, то вопросы не поставят ребёнка в тупик, он научится откровенно отвечать», — обращает внимание специалист.

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Алтайская правда