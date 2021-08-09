Горняк22: 277 заражений и 26 смертей в Алтайском крае. Главное о COVID-19 на 8 августа

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 133 пациента. Умерло 26 человек.

По состоянию на 8 августа в ковидных госпиталях лечатся от коронавируса 2 988 человек и 506 пациентов от похожей вирусной пневмонии. В тяжелом состоянии 778 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 237.

Помимо этого 65 человек с бессимптомным течение находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 626 пациентов с вирусной пневмонией лечатся дома.

Региональный Минздрав развернул 4 686 коек, к кислороду имеют подключение 3 492, с ИВЛ – 335. В резерве 1 192 коечных мест.

За все время в регионе заболело 64 302 человека, Из них 4 395 детей. Выздоровели всего 49 900 человек. Умерло 4 146 человек.

Из 64 302 заболевших в 15 499 случаях коронавирус выявили у больных внебольничной пневмонией, 40 377 – у заболевших ОРВИ, в 8426 случаях у «бессимптомников».

Всего в Алтайский край поступило 604 961 комплект вакцины. На утро 8 августа в крае прививается 524 212 человек. Из них 112 729 человек получили первый компонент вакцины; 410 968 человек полностью привиты. 515 человек вакцинируются повторно.

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Алтайская правда