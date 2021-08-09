Горняк22: 320 педагогов из Алтайского края смогут отдохнуть в санатории Обь

Санаторий Обь предоставит оздоровительные услуги для педагогов Алтайского края. Среди них – победители краевых конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».

Как отмечают в Министерстве образования и науки края, утверждены квоты для предоставления путевок на санаторно-курортное лечение. Их получают учителя и воспитатели образовательных организаций один раз в пять лет при условии работы на постоянной основе и непрерывном педагогическом стаже работы не менее 10 лет.

Для победителей краевых конкурсов 2021 года «Учитель года Алтая» и «Воспитатель года Алтая» достаточен стаж в три года.

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Алтайская правда