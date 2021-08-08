ГОРНЯК22 08.08.2021
Образование

Горняк22: Уже 280. Хроника ковида в Алтайском крае

Горняк22
7 часов Ago

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 280 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 130 пациентов, умерло 24, от COVID-19–21.

Больше всего заболевших выявлено в Барнауле – 95, Бийске – 25, Рубцовске – 22, Заринске – 10, Алейске – 7.

На 7 августа лечатся в ковидных госпиталях 2959 человек с коронавирусом и  464 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из них в тяжелом состоянии – 778, подключено к аппаратам ИВЛ – 237.

Минздравом края развернуто 4686 коек, в резерве -1263.

В Алтайский край поступило 604 961 комплект вакцины. На утро 7 августа прививается 517 570 человек: 111 010 получили первую прививку, 406 045 полностью привиты. 515 человек вакцинированы повторно.

Алтайская правда

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