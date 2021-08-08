Горняк22: Временный вариант. Школьники из алтайского села будут учиться в здании амбулатории

Фото Олег БОГДАНОВ

В марте «АП» писала об обрушении парапета торцевой стены школы в поселке Беловском Троицкого района. В канун нового учебного года для местных школяров и их родителей есть добрые вести. 1 сентября ребята сядут за парты в приспособленном, но качественно отремонтированном здании бывшей сельской врачебной амбулатории. Мы снова в Беловском, чтобы убедиться: дети начнут учиться в достойных условиях.

Школа, больница, снова школа

Почему было выбрано именно это здание прежней врачебной амбулатории, пояснила заместитель главы Троицкого района Елена Галахова. Во-первых, потому, что амбулатория уже не действует, остался лишь поселковый ФАП, которому двухэтажные хоромы не требуются. Во-вторых, временный вариант размещения детей необходим на период долгожданной реконструкции, предусмотренной КАИП. Процесс этот небыстрый и дорогостоящий. В один миллион рублей обошлась только разработка проектно-сметной документации. В третьих, это единственное в поселке подходящее здание, в котором можно разместить учащихся и педагогов на период капремонта «родного» корпуса средней общеобразовательной школы.

На ремонт временной школы район выделил более 2 млн рублей.

Целесообразность такого решения подтвердила во время посещения объекта межведомственная комиссия в составе представителей профильных ведомств – регионального управления Роспотребнадзора, Минобразования и науки Алтайского края, районных властей, прокуратуры, ЦРБ, Госпожнадзора. Специалисты сказали – можно. При соблюдении строителями норм и стандартов, предъявляемых к школьным помещениям.

У директора школы Майи Глушковой – отпуск, но мы застали ее на стройплощадке, где она проводит каждый свой день.

– Вопрос переезда нам нужно было решать в любом случае, ведь основное здание школы мы уже готовили к капитальному ремонту. Обрушение, случившееся весной, лишь ускорило наши планы. Как говорится, не было бы счастья… – рассказывает Майя Анатольевна. – У нас уже побывали московские проектировщики, мне понравился их основательный подход. Весь объем реконструкции они разделили на два этапа, сметы двух видов капитального ремонта – самого здания и шатровой крыши, с заменой конструктивных элементов. За короткое лето такой объем работ выполнить невозможно, потому и возник вариант временный, промежуточный, но комфортный для учеников и их родителей. Разместимся пока в приспособленном помещении экс-больницы.

По иронии судьбы изначально школа размещалась именно здесь, пока в 70-е годы ХХ века не был построен основной школьный корпус.

«До сентября успеем!»

Уже практически готов к сдаче второй этаж, разделены стеной школа и ФАП, сформированы помещения под учебные классы, библиотеку, санузлы и раздевалки, оборудованы как положено пожарные выходы, предусмотрены питьевые фонтанчики. Сейчас строители перешли на первый этаж, занимаются школьной столовой.

Бригада Игоря Хромова из райцентра работает споро:

– С раннего утра мы уже на объекте, про выходные забыли. Ведь дата 1 сентября неизменна на все времена, праздник для 160 поселковых ребятишек не отодвинешь, не отсрочишь. Это первая для нашей компании история, когда приходится адаптировать бывшее лечебное учреждение под будущее учебное, – бросает на бегу бригадир. У него каждая минута на счету.

А педагоги тем временем прорабатывают организационные вопросы. Поскольку площадь приспособленного школьного здания невелика, всего 7 классов, решено, что торжественная линейка пройдет в здании Дома культуры, а учиться ребятишки будут по ступенчатой системе. То есть расписание составят таким образом, чтобы и учебных помещений всем хватило, и принципы социального дистанцирования были соблюдены, и односменный школьный режим не нарушен.

Без ответа остался, пожалуй, лишь один вопрос. После того как будет сдано в эксплуатацию реконструированное основное школьное здание, что будет с временным, которое сейчас так старательно приводит в порядок бригада Игоря Хромова?

– Его передадут под нужды дополнительного образования, вероятно, здесь будет работать филиал районного ЦДТ.

Справка

В 2021 году из краевого бюджета выделено около 570 млн рублей на капитальный ремонт 25 школ в Алейском, Баевском, Быстроистокском, Ельцовском, Заринском, Залесовском, Красногорском, Краснощёковском, Крутихинском, Локтевском, Павловском, Петропавловском, Тальменском, Троицком, Тогульском, Шипуновском районах региона, Алейске и Заринске.

Алтайская правда