Горняк22: Еще 278 человек заразились COVID-19 в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 278 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 127 пациентов, умерли 24, от COVID-19–20.

Больше всего заразившихся жителей региона выявлено в Барнауле (94), Бийске (31), Рубцовске (20), Заринске (14), Новоалтайске (12). В Алтайском, Бийском, Ребрихинском и Тюменцевском районе заболели по 7 человек.

На 5 августа лечатся в ковидных госпиталях 3 012 человек с коронавирусом и 521 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 788, подключено к аппаратам ИВЛ – 221.

Минздравом края развернуто 4686 коек, в резерве — 1153.

Всего в Алтайский край поступил 604 961 комплект вакцины. На утро 6 августа в регионе против КОВИД-19 прививается 507978 человек: 106 641 получили первую прививку, 400 824 полностью привиты. Еще 513 вакцинировались повторно.

Алтайская правда