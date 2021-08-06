ГОРНЯК22 06.08.2021
Образование

Горняк22: Глава ВОЗ заявил, что мир вступает в период реальной опасности из-за коронавируса

Горняк22
12 часов Ago

Всему мировому сообществу грозит реальная опасность из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, разработка вакцин в короткие сроки стала большим плюсом. Однако сегодня мир охватила реальная опасность, так как многие достигнутые успехи уничтожаются, пишут РИА Новости.

Глава ВОЗ пояснил, что к росту коронавируса приводит то, что повсеместно перестают соблюдать все необходимые противоэпидемические меры. Кроме того, системы здравоохранения функционируют непоследовательно, а вакцинация происходит неравномерно.

Так, в мире сохраняется существенное неравенство в доступе к вакцинам. В более бедных странах привито намного меньше людей, чем в богатых, где уже начали говорить про ревакцинацию.

Алтайская правда

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