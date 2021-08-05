ГОРНЯК22 06.08.2021
Образование

Горняк22: Глава Роспотребнадзора России рассказала, что ситуация с COVID-19 в стране напряженная

Горняк22
18 часов Ago

Главный санитарный врач России Анна Попова назвала эпидобстановку в стране напряженной. Но вместе с тем есть причины думать о тенденциях стабилизации ситуации.

Об этом глава ведомства рассказала в беседе с «Комсомольской правдой». Попова заметила, что вместе с напряженной ковидной ситуацией в стране уже наметилась тенденция к стабилизации.

«Она, безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала глава Роспотребнадзора.

Как считает Анна Попова, важно сейчас убедить россиян поставить прививку. По ее словам, из общего числа получивших хотя бы одну дозу вакцины заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, — меньше 1%. Глава ведомства отметила, что россияне могут выбрать любую из зарегистрированных вакцин.

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Алтайская правда

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