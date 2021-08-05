Горняк22: В Алтайском крае обновят мастерские классы образовательных учреждений за 207 млн рублей

Алтайский край получит 207 млн рублей в качестве субсидии на оснащение мастерских в учреждениях среднего профессионального образования.

Эти деньги выделены региону в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Суммарно сумма составит более 207 млн рублей на 2022–2024 годы. Об этом рассказали в пресс-центре Министерства образования и науки Алтайского края.

Отмечается, что наличие современных мастерских классов позволит организовать практическую подготовку для будущих профессионалов на новом, улучшенном уровне. Получение этого гранта сформирует новый облик современной системы среднего профессионального образования в регионах..

На 2022 год запланировано оснащение 12 мастерских. В 2023 году обновят материально-техническую базу еще 15 мастерских. Столько же учебных мастерских модернизируют и в 2024 году.

В ведомстве напомнили, что в 2018–2020 годах в Алтайском крае в рамках национального проекта «Образование» создали 29 мастерских в пяти профессиональных образовательных организациях. Кроме того, в рамках федерального проекта в 2019–2020 годах повышение квалификации и переподготовку прошли 420 преподавателей и мастеров производственного обучения, из них 208 человек из 43 профессиональных образовательных организаций сертифицированы в качестве экспертов чемпионата WorldSkills или экспертов демонстрационного экзамена по 40 компетенциям.

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Алтайская правда