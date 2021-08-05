Горняк22: Замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина поговорила с алтайскими студентами о мерах поддержки молодежи и не только

В режиме коворкинг-сессии заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина обсудила со студентами алтайских ВУЗов инициативы, предложенные молодежью.

Замминистра с рабочим визитом находится в Алтайском крае 4 и 5 августа. Сегодня на базе Алтайского технического университета она ответила на вопросы студентов о реализации национальных проектов. Модератором встречи выступила начальник управления молодежной политики края Екатерина Четошникова. Об этом сообщает пресс-центр правительства края.

«Во время последнего Послания Президента страны Федеральному Собранию Владимир Путин поручил в каждом национальном проекте отразить меры поддержки молодежи. Встречи с молодежью сегодня проходят по всей стране. Рада обсудить волнующие вопросы с активистами вашего региона и проработать меры для их реализации», — отметила Елена Дружинина.



В ходе общения замминистра и студентов были подняты вопросы, связанные с производственной практикой студентов, особенностями взаимодействия с работодателями, популяризацией научных знаний. А также не обошли стороной тему трудоустройства выпускников и поддержки студентов во всероссийских и международных бизнес-акселераторах.



Екатерина Четошникова отмечает:

«Есть отличная возможность быть услышанными на федеральном уровне, внести предложения по улучшению нацпроектов в сферах образования, науки, здравоохранения, бизнеса. Мы работаем над стратегическим развитием системы поддержки молодежных инициатив, новаторских разработок, которые студенты и молодые ученые создают и воплощают в рамках курсовых и дипломных работ. Молодые люди хотят знать, как научно-исследовательскую работу превратить в бизнес-проект, как продвигать социальные инициативы».

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Барнаул

Алтайская правда